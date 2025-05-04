Напавшая на Кадышеву девушка назвала причину своего поступка

Напавшая на Надежду Кадышеву девушка вышла на связь после инцидента в Иванове, заявив, что действовала по указкеНапавшая на Надежду Кадышеву девушка вышла на связь после инцидента в Иванове, заявив, что действовала по указке.
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