на Банковой уверены, что генерал из-за политической конкуренции блокирует все военные планы укрофюрера Александр Ситников Фото: Global Look Press «Падение Авдеевки станет приговором для финансовой и военной поддержки Украины».
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