ВСУ создадут две новые бригады беспилотников для поддержки Запада

ВСУ планируют создать две бригады беспилотных систем — 445-ю и 446-ю. Это направлено на привлечение большей помощи со стороны Запада.
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