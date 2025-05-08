Стартап, создающий агентов ИИ для разработки игр, выходит из тени с 27 миллионами долларов капитала

Игры послужили толчком к созданию процессоров GPU еще в 1990-х годах, так что вполне уместно, что искусственный интеллект - технология, которую GPU используют в настоящее время, - проникает практически во все аспекты разработки видеоигр.
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