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144 Гц, батарея на 7100 мА•ч, четыре камеры по 50 Мп и минимум 512 ГБ флеш-памяти. Nubia NaviX Ultra станет первым смартфоном с китайской LPDDR5X на 10 667 Мбит/с

144 Гц, батарея на 7100 мА•ч, четыре камеры по 50 Мп и минимум 512 ГБ флеш-памяти. Nubia NaviX Ultra станет первым смартфоном с китайской LPDDR5X на 10 667 Мбит/с

Он выйдет уже в сентябре Президент подразделения смартфонов ZTE и Nubia Ни Фэй сообщил, что вся серия Nubia NaviX Ultra будет выпускаться минимум с 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

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