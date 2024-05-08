Кто все эти люди? Угадайте советский фильм по случайному кадру

Справятся только 2 человека из 10 «Мой ласковый и нежный зверь»Советские комедии помнят многие, а что насчет остальных фильмов? Готовы проверить себя и посмотреть, как хорошо вы помните советский кинематограф? Правила простые: перед вами случайные кадры десяти советских фильмов.
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