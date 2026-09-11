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Царьград

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Гендиректор "Калашникова": АК-203 успешно прошел испытания в Индии

Гендиректор "Калашникова": АК-203 успешно прошел испытания в Индии

Гендиректор "Калашникова" Алан Лушников сообщил, что АК-203 успешно завершил заводские испытания в Индии и готовится к войсковой апробации.

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