"РВ": солдаты ВСУ продолжают активность в направлении Теткино в день переговоров

Украинская армия продолжает вести боевые действия в направлении Теткино в Курской области 16 мая, когда в Турции должны начаться переговоры об урегулировании конфликта между делегациями из Киева и Москвы.
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