Собянин: В бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города

На данный момент в Москве насчитывается более 90 цифровых проектов с применением искусственного интеллекта, среди которых – медицинские ИИ-сервисы в лучевой диагностике, интеллектуальная транспортная система, голосовой помощник Общегородского контакт-центра и многое другое.