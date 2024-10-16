Собянин: В бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города

На данный момент в Москве насчитывается более 90 цифровых проектов с применением искусственного интеллекта, среди которых – медицинские ИИ-сервисы в лучевой диагностике, интеллектуальная транспортная система, голосовой помощник Общегородского контакт-центра и многое другое.
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