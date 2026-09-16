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Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО

Не мошенничество — предпринимательство! Обвиняемого в хищении на СВО просят выпустить из СИЗО

Адвокаты коммерческого директора "Нармяспрома" Дмитрия Вислобокова подали ходатайство с просьбой переквалифицировать обвинение с мошенничества в особо крупном размере на неисполнение обязательств в рамках предпринимательской деятельности.

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