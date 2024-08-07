В Курской области с утра не стихают бои на границе. По сообщению Минобороны, ее атаковали несколько сотен украинских солдат и 11 танков.
Алаудинов: ВСУ потратят последние резервы при атаке на Курскую область
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alexander Krysov
Странно, может я ошибаюсь, но сообщали, что Ахмат стоит на границе с Украиной.
Ответить
43 мин.
Нина Попова
Не 300, а 700 - 800. Там постоянно подкрепления подходят. А у нас на границе, в основном, погранцы стояли. Т.к. всук много, то уже их уничтожили много, когда они кучкуются. Но, пока к нашим подмога видимо не пришла.
Ответить
32 мин.
Нина Попова
Некогда им воевать. Было на днях видео, как они в Суджи танцуют.
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии