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Алаудинов: ВСУ потратят последние резервы при атаке на Курскую область

Алаудинов: ВСУ потратят последние резервы при атаке на Курскую область

В Курской области с утра не стихают бои на границе. По сообщению Минобороны, ее атаковали несколько сотен украинских солдат и 11 танков.

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Комментарии
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Alexander Krysov
Странно, может я ошибаюсь, но сообщали, что Ахмат стоит на границе с Украиной.
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43 мин.
Нина Попова
Не 300, а 700 - 800. Там постоянно подкрепления подходят. А у нас на границе, в основном, погранцы стояли. Т.к. всук много, то уже их уничтожили много, когда они кучкуются. Но, пока к нашим подмога видимо не пришла.
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32 мин.
Нина Попова
Некогда им воевать. Было на днях видео, как они в Суджи танцуют.
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31 мин.

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