Алаудинов: ВСУ потратят последние резервы при атаке на Курскую область

Странно, может я ошибаюсь, но сообщали, что Ахмат стоит на границе с Украиной.

Нина Попова

Не 300, а 700 - 800. Там постоянно подкрепления подходят. А у нас на границе, в основном, погранцы стояли. Т.к. всук много, то уже их уничтожили много, когда они кучкуются. Но, пока к нашим подмога видимо не пришла.