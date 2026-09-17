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Madonna to open the MTV VMAs

Pop music legend Madonna is set to open the MTV Video Music Awards on Sept. 27. This will be her first performance on the show in 23 years.

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