ЦСКА готовится к ключевым встречам с СКА и «Спартаком»

ЦСКА – один из старейших и самых титулованных хоккейных клубов Москвы. В текущем сезоне «армейцы» смогли подняться на третью строчку в Западной конференции, обогнав СКА Романа Ротенберга, который долгое время входил в тройку лидеров.
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