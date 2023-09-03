Будет вкусно

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Просто натрите кабачок с морковью и залейте яйцом, вы будете удивлены: это так вкусно, быстро и просто, жена съедает по 3 за раз и худеет

Просто натрите кабачок с морковью и залейте яйцом, вы будете удивлены: это так вкусно, быстро и просто, жена съедает по 3 за раз и худеет

Ну очень вкусно! И готовится все очень просто и быстро! Когда на даче большой урожай кабачков и девать их некуда, всегда так готовлю, жена съедает по три штуки за раз и худеет! Я конечно не проверял, но она утверждает, что именно так и происходит, потому что тут овощи, белок и ничего лишнего😉   Для приготовления нам понадобятся кабачки две штуки среднего размера.

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Комментарии
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Ирина Егорова
Обычные кабачковые оладьи, только с морковью...
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1 д.
Мой Мир
Очень калорийно! Да в три подхода. От таких оладьев корма начнет застревать в дверях. Кроме овощей там мука, масло, яйца, сахара. Завтрак чемпиона по харетрещинку.
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1 д.
TM
Tatyana Maranjyan
Я готовлю такие оладушки только из кабачков, без моркови, но сок не отжимаю. Просто оладьи так получаются тоньше.  Зачем отжимать? Во всех рецептах слышу, что надо хорошо отжать, а зачем?
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21 час.

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