Просто натрите кабачок с морковью и залейте яйцом, вы будете удивлены: это так вкусно, быстро и просто, жена съедает по 3 за раз и худеет

Ну очень вкусно! И готовится все очень просто и быстро! Когда на даче большой урожай кабачков и девать их некуда, всегда так готовлю, жена съедает по три штуки за раз и худеет! Я конечно не проверял, но она утверждает, что именно так и происходит, потому что тут овощи, белок и ничего лишнего😉 Для приготовления нам понадобятся кабачки две штуки среднего размера.