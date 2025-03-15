Циклон, который обрушился на Москву, показали с двух разных спутников

Роскосмос действительно опубликовал зрелищные снимки, демонстрирующие непогоду в Москве из космоса. На изображениях, полученных с аппаратов «Арктика-М» и «Электро-Л», показано, как циклон накрыл столицу России.
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