СКР установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту в 2022 г

РИАМО - 28 фев. Следователи СК России установили все обстоятельства террористического акта, который был совершен на Крымском мосту в октябре 2022 года, расследование данного дела завершается, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.
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