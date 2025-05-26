Марьин корень (Юрий Михайлов)

Травы тянутся рьяно, Загустел Чертов дол, И доверчиво рано Марьин корень расцвел. Марья долом гуляла, Прогуляюсь и я, Лишь затеплится ало На востоке заря… Пропустить не могу я Сроки тайные все, И встречаю, ликуя Марьин корень-в росе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии