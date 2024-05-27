БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

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ОПОЛЧЕНЕЦ ДОНБАССА И ВОЕНКОР РАССЕЛ БЕНТЛИ: ПОЧЕМУ БЕЗМОЛВСТВУЕТ СЛЕДСТВИЕ

ОПОЛЧЕНЕЦ ДОНБАССА И ВОЕНКОР РАССЕЛ БЕНТЛИ: ПОЧЕМУ БЕЗМОЛВСТВУЕТ СЛЕДСТВИЕ

АВТОР ЕЛЕНА МИРОНОВА Рассел Бентли, ополченец Донбасса и военкор с позывным «Техас», трагически погиб в ДНР.

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Комментарии
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A
Air
Это жидо-бандеровская дрг!!! Которая по наводке местных жидо-бандеровских иуд за 30 серебрянников опознала и сдала жидам Рассела Бентли!!! Где наша ФСБ и ГРУ, спецназ, военная разведка???
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12 час.
алекс кузь
Герой  сюжета пропал в серой зоне . Его надо найти. Искатб надо на родине.
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12 час.
Компанцев Сергей
ясно тогда все понятно.. удачи во всем..
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