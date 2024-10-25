В Бобруйске пожилая пара едва не сгорела в собственном доме, их спас пожарный извещатель.

Происшествие случилось вечером 23 октября в частном доме по улице Береговой, сообщает МЧС.Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление, но, к счастью, жильцы успели спастись благодаря пожарному извещателю.
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