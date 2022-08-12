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Доля валютных депозитов физлиц в июне обновила исторический минимум с 2007 года

Валютизация розничного депозитного портфеля снизилась с 14,0 до 11,5%, обновив исторический минимум конца 2007 года, следует из аналитического комментария Центробанка "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".

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