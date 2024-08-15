«Несмотря на трудности в борьбе с раком, он светится позитивом». Тарасов и T-killah встретились с Кушанашвили

Бывший российский футболист Дмитрий Тарасов и хип-хоп исполнитель T-killah (Александр Тарасов), встретились с телеведущим Отаром Кушанашвили, который вернулся к работеБывший российский футболист Дмитрий Тарасов и хип-хоп исполнитель T-killah (Александр Тарасов), встретились с телеведущим Отаром Кушанашвили, который вернулся к работе после двух клинических смертей.
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