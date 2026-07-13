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Царьград

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Глава гагаузов: решение КС Молдовы — политическое, а не юридическое

Глава гагаузов: решение КС Молдовы — политическое, а не юридическое

В эфире программы «Экспертиза» глава гагаузской общины Республики Молдова Николай Терзи заявил, что решение Конституционного суда по вопросу полномочий Гагаузской автономии в части организации выборов носит не юридический, а политический характер.

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