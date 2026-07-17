Банк России: рост корпоративных кредитов замедлился до 0,3% в июне

В июне темпы роста корпоративного кредитования снизились до 0,3%, согласно Банку России. Основную часть прироста составили кредиты крупнейшим госкомпаниям, тогда как валютная задолженность сократилась на 2,5%.
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