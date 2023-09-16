Депутат Журавлев предложил отдавать деньги футболистов на нужды СВО

Александр Макеев

Это правильно! Ежегодно десятки миллионов долларов-евро каждой из "звёзд" российского профессионального футбола-хоккея-баскетбола... за их не приносящие реальной пользы России высококвалифицированные спортивные действия - явное буржуинское излишество, спускаемые этими "звёздами" на роскошь и мотовство!! Делиться ж надо в пропорции 90% на СВО и только 10% на своё буржуинство! 👍😇