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Депутат Журавлев предложил отдавать деньги футболистов на нужды СВО

Депутат Журавлев предложил отдавать деньги футболистов на нужды СВО

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев предложил прекратить содержать футбольные клубы, а лишние деньги отправлять на нужды СВО.

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Комментарии
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Александр Макеев
Это правильно! Ежегодно десятки миллионов долларов-евро каждой из &quot;звёзд&quot; российского профессионального футбола-хоккея-баскетбола... за их не приносящие реальной пользы России высококвалифицированные спортивные действия - явное буржуинское излишество, спускаемые этими &quot;звёздами&quot; на роскошь и мотовство!! Делиться ж надо в пропорции 90% на СВО и только 10% на своё буржуинство! 👍😇
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14 час.
LD
Leon Dan
Хорошая  идея. А то десятки миллионов зарплата вон, недавно писали про одного. Только их бабы на какие шиши шиковать за границей будут?
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5 час.

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