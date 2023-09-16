Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев предложил прекратить содержать футбольные клубы, а лишние деньги отправлять на нужды СВО.
Депутат Журавлев предложил отдавать деньги футболистов на нужды СВО
Комментарии
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Александр Макеев
Это правильно! Ежегодно десятки миллионов долларов-евро каждой из "звёзд" российского профессионального футбола-хоккея-баскетбола... за их не приносящие реальной пользы России высококвалифицированные спортивные действия - явное буржуинское излишество, спускаемые этими "звёздами" на роскошь и мотовство!! Делиться ж надо в пропорции 90% на СВО и только 10% на своё буржуинство! 👍😇
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14 час.
LD
Leon Dan
Хорошая идея. А то десятки миллионов зарплата вон, недавно писали про одного. Только их бабы на какие шиши шиковать за границей будут?
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5 час.
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