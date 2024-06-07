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Глава «Автодора» рассказал о новых дорогах и сокращении пути до Черного моря

Глава «Автодора» рассказал о новых дорогах и сокращении пути до Черного моря

Строительство трассы Джубга – Сочи протяженностью 130 км позволит сократить время в пути до полутора часов, заявил 7 июня в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

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