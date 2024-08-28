Уроженка Владивостока сыграет одну из ролей в сериале о приключениях Байдена

Уроженка Владивостока Евгения Щербакова сыграет одну из ролей в сериале «Гудбай». По сценарию президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.