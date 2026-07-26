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Шутка в автобусе, бойкот родных и полвека вместе: как случайная встреча определила судьбу пианиста Левона Оганезова

Шутка в автобусе, бойкот родных и полвека вместе: как случайная встреча определила судьбу пианиста Левона Оганезова

До 29 лет пианист Левон Оганезов не спешил жениться. Он мысленно примерял каждую новую избранницу на роль невестки и неизменно задавался вопросом: «А как на неё посмотрит мама?» Ответ всякий раз заставлял его повременить.

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