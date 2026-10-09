Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам

Президент Украины публично возложил на столичного мэра ответственность за неготовность города к ударам и энергетическому кризису.
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