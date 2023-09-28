Навальный* сообщил, что его на 12 месяцев отправили в ЕПКТ

Бендер Задунайский

Это что за мутный сиделец . У черта заезженного все ништяки под матрасом . Тут тебе и телефон и ноутбук с выходом в интернет . Еще и блог свой ведет . Как тут не ох..ть от нашего ФСИНа ... Он власть хотел в унитазе топить , а она ему хризантемы на тумбочку .