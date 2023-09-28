Политик Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) написал в своем Telegram-канале, что его на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ).
Навальный* сообщил, что его на 12 месяцев отправили в ЕПКТ
Комментарии
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Бендер Задунайский
Это что за мутный сиделец . У черта заезженного все ништяки под матрасом . Тут тебе и телефон и ноутбук с выходом в интернет . Еще и блог свой ведет . Как тут не ох..ть от нашего ФСИНа ... Он власть хотел в унитазе топить , а она ему хризантемы на тумбочку .
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