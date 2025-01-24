Экспертно-криминалистический центр МВД Башкирии открыл двери для участников акции «Студенческий десант»

Участниками увлекательной и уникальной экскурсии в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Башкортостан стали будущие юристы, обучающиеся в Башкирском институте социальных технологий, под руководством члена Общественного совета при МВД по РБ Булата Ибраева и юные журналисты из медиа-студии молодежного центра «Вираж», которым руководит член Общественного совета при МВД по РБ Игорь Карелин.