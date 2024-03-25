"Модернизированные галоши": Россия начнёт штамповать новые танки Т-100 с мощным газотурбинным двигателем

Сегодня 1,9K прочитали По информации, опубликованной в издании Bulgarian Military, а также в других западных СМИ, сообщается о начале производства новых российских танков Т-100 с газотурбинными двигателями ГТД-1500.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии