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Добрый Мир

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  • Ольга Заварухина
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"Модернизированные галоши": Россия начнёт штамповать новые танки Т-100 с мощным газотурбинным двигателем

"Модернизированные галоши": Россия начнёт штамповать новые танки Т-100 с мощным газотурбинным двигателем

Сегодня 1,9K прочитали По информации, опубликованной в издании Bulgarian Military, а также в других западных СМИ, сообщается о начале производства новых российских танков Т-100 с газотурбинными двигателями ГТД-1500.

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