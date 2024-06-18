В Москве суд заочно назначил 10 лет лишения свободы депутату Рады Гончаренко*

Global Look Press/Michael Lucan/Keystone Press Agency Второй западный окружной военный суд огласил заочный приговор депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко* по делу об оправдании терроризма и фейках о ВС РФ.
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