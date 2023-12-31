Лолита уже в эфире НТВ, ждем Киркорова в Новогоднюю ночь на Первом канале. Нас как всегда обманули

Ну что, кто-нибудь еще реально верит, что наших звезд засветившихся на «голой» вечеринке отменят и вырежут из всех эфиров? С самого начала было понятно, что это пустые надежды, которым не суждено сбыться.
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