Ещё одна генеральша сбежала из Минобороны, не прощаясь: история с "коррупционным душком"

А Александр Система продажных алчных шкур. Показательная порка её не изменит. Именно такие кадры она и формирует.

Вячеслав Арефкин Вот сердюков ввел не военных в МО и получили то что имеем!!! Военные на ФРОНТЕ ВОЮЮТ И ПОГИБАЮТ КАК ГЕРОИ!!!!