Добрый Мир
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Добрый Мир

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Ещё одна генеральша сбежала из Минобороны, не прощаясь: история с "коррупционным душком"

Ещё одна генеральша сбежала из Минобороны, не прощаясь: история с "коррупционным душком"

Сегодня 2,3K прочитали Ах, Россия, страна неожиданностей! Вот тебе и "молодые генеральши"! Сбежала, говорят, из Минобороны, не прощаясь, Ирина Капкова.

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Комментарии
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А
Александр
Система продажных алчных шкур. Показательная порка её не изменит. Именно такие кадры она и формирует.
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10 час.
Вячеслав Арефкин
Вот сердюков ввел не военных в МО и получили то что имеем!!! Военные на ФРОНТЕ ВОЮЮТ И ПОГИБАЮТ КАК ГЕРОИ!!!!
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9 час.
Вячеслав Денисов
А почему Капкова ушла на пенсию в 41г? Она что, на ЛБС подсчёты вела? Сейчас женщинам положено до 58 работать!
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20 мин.

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