В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в течение дня и до 21:00 ожидается усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду.
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