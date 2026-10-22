Криста Пайк в зале суда, 2007 год © Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK/ReutersВыжившая после казни в США с введением двух смертельных инъекций заключенная Криста Пайк начала говорить предложениями.
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