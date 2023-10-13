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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Власти Салехарда не могут годами решить проблему жителей и засыпать яму. Фото

Мэрия Салехарда (ЯНАО) два года не может засыпать большую яму во дворе дома, которая мешает жителям. В этом году решить также проблему не удалось — не хватило материала, сообщили представители городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

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