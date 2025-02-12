Марочко: ВС РФ ликвидировали пункт дислокации ВСУ на купянском участке фронта

Был уничтожен личный состав противника Российская армия обнаружила и уничтожила пункт временной дислокации ВСУ вместе с техникой и личным составом на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведывательные данные.