Иркутян приглашают на «Ночь искусств» 4 ноября

«Ночь искусств» в музее истории Иркутска имени А. М. Сибирякова — это событие, которое нельзя пропустить! 4 ноября мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут во всех филиалах музея, сообщает администрация города.
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