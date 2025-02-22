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Военное обозрение

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Вероятный будущий канцлер Германии Мерц: Европа может защитить себя и Украину своим ядерным оружием

Вероятный будущий канцлер Германии Мерц: Европа может защитить себя и Украину своим ядерным оружием

Европе стоит перестать полагаться на защиту американцев и расчитывать на себя, уверен кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.

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Сергей
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