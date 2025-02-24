Арт-Масленица в Никола-Ленивце Сжигание произведений искусства — традиция в знаменитом Лэнд-Арт-парке под Калугой.
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