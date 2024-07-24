Захарова: заявления Зеленского о завершении конфликта связаны с выборами в США

Перемена риторики украинского лидера Владимира Зеленского и его заявления о необходимости завершить конфликт на Украине связаны с выборами в Соединенных Штатах, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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