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Царьград

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NBC News сообщила об ударе США по свадебной церемонии в Иране

NBC News сообщила об ударе США по свадебной церемонии в Иране

Центральное командование ВС США изучает удар по свадьбе в иранском городе Сирик. Сообщается о высокоточном оружии США.

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