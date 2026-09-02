NBC News сообщила об ударе США по свадебной церемонии в Иране

Центральное командование ВС США изучает удар по свадьбе в иранском городе Сирик. Сообщается о высокоточном оружии США.
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Что ж амерсам восточные свадьбы покоя не дают.В Афганистане тоже как то свадьбу расстреляли,теперь вот в Иране