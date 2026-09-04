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7 кумиров 2000-х, которых мы помним другими: как они выглядят сегодня

7 кумиров 2000-х, которых мы помним другими: как они выглядят сегодня

Эти лица в нулевых были повсюду: на телеэкранах, обложках и в песнях, которые звучали из каждого утюга.

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