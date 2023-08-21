Кому не понравились слова Талызиной об Ахеджаковой и о Пугачевой

Tania Еременко Талызина - умница и патриотка Родины! А Ахеджакова, Пугалкины и прочая шваль - они отбросы общества, твари, предатели. Приползут на коленях, когда кончатся денюжки, да только народ их не услышит.

MV Michael V А в чём антисемитизм, простите? Или любое упоминание о евреях уже является признаком антисемитизма?