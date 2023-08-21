ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Кому не понравились слова Талызиной об Ахеджаковой и о Пугачевой

Кому не понравились слова Талызиной об Ахеджаковой и о Пугачевой

На днях народная артистка Валентина Талызина приняла участие в программе Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

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Комментарии
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Tania Еременко
Талызина - умница и патриотка Родины! А Ахеджакова, Пугалкины и прочая шваль - они отбросы общества, твари, предатели. Приползут на коленях, когда кончатся денюжки, да только народ их не услышит.
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9 час.
MV
Michael V
А в чём антисемитизм, простите? Или любое упоминание о евреях уже является признаком антисемитизма?
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9 час.
Ольга Каширина
Просто пристегивание к виноватым еще  их национальности  дает возможность усугубить их вину. К сожалению  такие поступки совершают и другие, но тогда упоминайте и их национальности. &quot;Всем  сестрам по серьгам&quot;.
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4 час.

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