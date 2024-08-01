Главу «Военторга» задержали по делу о хищении более 400 миллионов рублей

Следствие полагает, что сообщники поставляли «армейские несессеры» по завышенным ценамВ отношении руководства и сотрудников «Военторга» возбуждено уголовное дело о хищении свыше 400 миллионов рублей при поставках минобороны России «армейских несессеров».
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