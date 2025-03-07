Полянский назвал заявления Макрона «размахиванием ядерной дубинкой»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с RT назвал недавние заявления французского президента Эммануэля Макрона «размахиванием ядерной дубинкой» и попыткой подстёгивания напряжённости в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии