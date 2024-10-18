Сотрудники патрульно-постовой службы во Владивостоке поймали "перекупщика" наркотиков

Патрульные полицейские Владивостока провели успешную операцию против распространителей наркотиков. Патрулируя одну из улиц города, они заметили молодого человека, который при их приближении проявил нервозность.
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