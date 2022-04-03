Аргументы недели

97 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефан Михайлов Гърбузанов
    Е...У Даунов лишний хромозом...!/Лок..Даун..?/Песков заподозрил...
  • HotRS
    Я бы поверил Вам, только в 2014 году у вас, в Одессе, сожгли заживо людей. Никто не понес ответственности. Попытки ра...Военные преступни...
  • HotRS
    Гипотетический ущерб от ее учеников ничто в сравнении с выводимыми миллиардами. Отток капитала в 2020 году 50,4 млрд ...Миронов назвал не...

Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США

Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, сообщает RT.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх