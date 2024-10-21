Русские ракеты добрались до секретного бункера в Киеве: украинцы подтвердили потерю объекта

Армия России наносит всё более результативные удары по инфраструктуре противника.Вооружённые силы России наносят мощные ракетные удары по ключевым объектам на Украине, разрушая логистические цепочки и нарушая поставки боеприпасов, также, как стало известно накануне, был уничтожен секретный бункер в Киеве.