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Русские ракеты добрались до секретного бункера в Киеве: украинцы подтвердили потерю объекта

Русские ракеты добрались до секретного бункера в Киеве: украинцы подтвердили потерю объекта

Армия России наносит всё более результативные удары по инфраструктуре противника.Вооружённые силы России наносят мощные ракетные удары по ключевым объектам на Украине, разрушая логистические цепочки и нарушая поставки боеприпасов, также, как стало известно накануне, был уничтожен секретный бункер в Киеве.

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